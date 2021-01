Juventus Women, Guarino: "Rimonta non scontata ma possiamo migliorare molto"

Dopo la vittoria per 5-4 conquistata nella gara di andata di Coppa Italia contro le Empoli Ladies, il tecnico delle Juventus Women Rita Guarino ha detto: "Siamo contenti del risultato, non era scontata una rimonta del genere. Ci portiamo a casa come aspetto positivo la nostra bella reazione e la lucidità che abbiamo mantenuto: in questo modo siamo riuscite a recuperare; ci sono però aspetti che dobbiamo migliorare, specialmente sulle palle inattive, dal momento che abbiamo preso tre gol su punizione. Adesso ci aspettano altre due partite non semplici contro un Empoli che oggi si è dimostrato tenace".