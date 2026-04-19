L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"

L'ex capitana azzurra e attuale capo delegazione dell'Italia Femminile Sara Gama sui propri canali social ha commentato il pari di ieri in casa della Danimarca, che tiene la formazione di Andrea Soncin in corsa per il primo posto del girone che vale la qualificazione diretta al Mondiale del 2027, con un pizzico d'amarezza: “Un risultato che forse non ha premiato la prestazione di squadra: chiudiamo questa finestra della Nazionale con un po’ di rammarico, ma con un atteggiamento e un’attenzione, oggi come nella scorsa partita, di alto livello. - prosegue Gama nel suo post - Il percorso è ancora lungo e impegnativo, come previsto in un girone equilibrato, ma l’approccio e il sacrificio messi in campo in questo raduno sono quelli che dovranno accompagnarci nelle prossime sfide. Sempre unite”.

RISULTATI

Danimarca – Italia 0-0

Irlanda – Polonia 1-0

Spagna – Ucraina 5-0

Svezia – Serbia 1-0

Slovenia – Norvegia 2-3

Austria – Germania 0-0

Islanda – Inghilterra 0-1

Francia – Olanda 1-1

CLASSIFICA

Gruppo 1

Danimarca – 8

Svezia – 7

Italia – 5

Serbia – 1

Gruppo 2

Olanda – 8

Francia – 7

Irlanda – 6

Polonia – 1

Gruppo 3

Inghilterra – 12

Spagna – 9

Islanda – 3

Ucraina – 0

Gruppo 4

Germania – 10

Norvegia – 9

Slovenia – 3

Austria – 1