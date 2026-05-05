TMW Rosucci: "Gama vice di Malagò? Può fare tutto. Arriverà dove nessuna è mai arrivata"

La centrocampista Martina Rosucci ha parlato alla presentazione del Documentario Stories of Strength - terza stagione dell’omonimo progetto della Juventus nato nel 2023 per abbattere lo stigma legato alla salute mentale e incoraggiare il dialogo e la condivisione di esperienze: “Quando ci sono questi eventi mi sento sempre più orgogliosa di rappresentare la Juventus. La salute mentale è ormai un argomento che va sempre più sviscerato e quindi parlarne rende tutto più semplice soprattutto se fatto con amore ed entusiasmo, aiuta a eliminare un tabù. Oggi è stato molto bello, toccante ed emozionante, mi ha lasciato tanto. - prosegue la classe '92 in mix zone come raccolto da TMW - Noi alleniamo tutti i giorni il nostro corpo, mangiamo bene, ma se non funziona la mente anche il corpo non risponde e non fa la prestazione. Sono contenta che negli ultimi anni si curi sempre di più questo aspetto e qui alla Juventus abbiamo una psicologa che è a nostra disposizione quando ne abbiamo bisogno, ma credo che l’aspetto mentale sia una cosa da allenare ogni giorno, non solo quando c’è necessità. Perché ne hai bisogno anche quando non te ne accorgi”.

Spazio poi alla finale di Coppa Italia contro la Roma: “Noi giochiamo per vincere e per far felici i tifosi e aggiungere trofei nella bacheca della società. Qui alla Juve si gioca per vincere, ogni finale è un’occasione e non è mai scontato arrivare fino in fondo a una competizione. Dobbiamo provare a vincere la Coppa Italia”.

Rosucci poi si sofferma sulla Nazionale spiegando di non sognare ancora di vestire l'azzurro: "Io non posso chiudere alcun discorso, mi alleno ogni giorno al massimo, sono una ragazza ambiziosa. I diversi infortuni mi hanno condizionato e la convocazione prima dell’Europeo, dopo un anno e mezzo d’assenza, è stata una grande emozione. Il Mondiale è una cosa che prima va raggiunta, non posso dire però di non avere in testa questo desiderio”.

Infine un pensiero su Sara Gama, sua ex compagna, che potrebbe essere la vice di Malagò in FIGC: "Per me può fare qualsiasi ruolo nello sport e al di fuori di esso. Arriverà dove nessuna è mai arrivata”.