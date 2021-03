Lina e Lisa Hurtig aspettano un figlio. L'annuncio arriva con un video sui social della Juve

L'attaccante della Juventus Women Lina Hurtig ha annunciato che presto diventerà madre vista la gravidanza della moglie Lisa Lantz Hurtig, sua ex compagna di squadra all'Umea prima e al Linkoping poi oltre che nella nazionale svedese. Una notizia che la società bianconera ha voluto celebrare sui propri social pubblicando un video delle due calciatrici che raccontano non solo come stanno vivendo questo momento felice, ma anche ripercorrendo il loro rapporto, dal primo incontro fino alla gravidanza passando per il matrimonio celebrato in forma strettamente privata.

“Lisa mi sostiene al 100%, per me significa molto. So che quando gioco lei è a casa a guardarmi alla tv e fare il tifo per me. Per me è molto importante”, racconta la bianconera in un video con le scene di vita quotidiana della coppia dove si vede Lisa con la maglia rosa della Juventus e il pancione già ben visibile. Le due si sono conosciute a Umea, quando erano compagne di squadra, e dopo l'estate del 2014 hanno iniziato a frequentarsi con Lisa che ha fatto il primo passo invitandola a uscire con gli amici dopo averla incontrata in palestra e aver chiesto quali impegni avesse per il weekend visto che non giocavano. Da lì è nato un rapporto solido sfociato nel matrimonio matrimonio (“Non c'è stata una vera proposta, non è stata di quelle in grande stile, ma abbiamo deciso di comune accordo di sposarci” raccontano le due calciatrici) svolto in forma privatissima con i soli testimoni presenti e le famiglie avvertite solo con un video dopo la cerimonia.

Altro passaggio fondamentale della loro relazione la foto che le ritraeva ai Mondiali con la maglia della Svezia: “La foto del Mondiale ha significato molto per molte persone. Per me e Lina sono stati momenti di gioia e volevamo viverli assieme. - raccontano le due - Ho visto Lisa tra il pubblico, ero molto felice dopo la partita e ho festeggiato con mia moglie. Non mi aspettavo che quella foto diventasse virale”, spiega Lina Hurtig che poi racconta come la moglie l'abbia sostenuta nella scelta di lasciare la Svezia per vestire la maglia della Juventus.

Ora un nuovo passo con la gravidanza, fortemente cercata, dalle due ragazze: “Quando abbiamo deciso di provare ad avere un bambino siamo andare in una clinica privata in Svezia e tutto è successo molto velocemente, a ottobre abbiamo deciso di provarci e a novembre mentre io ero in Italia e lei in Svezia mi ha chiamato piangendo, dicendomi che era incinta. È stato strano perché è successo tutto velocemente, non ce lo aspettavamo, ma eravamo felicissime”, racconta ancora Lina lasciando poi la parola alla moglie. “Mi sono accorta che qualcosa stava succedendo nel mio corpo, prima di fare il test di gravidanza, ma non volevo pensarci troppo. Ho fatto il test una mattina e sono scoppiata a piangere e ho subito chiamato Lina dicendole che stavamo eravamo incinte. - spiega Lisa - Subito pensava la stessi prendendo in giro poi era molto felice. Ci è voluto un po’ di tempo prima che realizzassimo che stava succedendo davvero”.

Anche se le due conoscono già il sesso del nascituro per ora non lo vogliono svelare, ma hanno già le idee chiare sul suo futuro: “Nostro figlio o figlia crescerà facendo quello che preferirà, non mi dispiacerebbe se volesse giocare a calcio un giorno, ma sarà libero di fare quello che vuole, mi basta sia felice. - Spiega ancora Lina - Stare con Lisa per me è la cosa più bella del mondo, è naturale. Sarò felice se potrò essere un esempio per altre persone, ma non mi reputo un modello”.