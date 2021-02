Milan femminile, Conc: "La Serie A presto sarà ai livelli dei grandi campionati europei"

La centrocampista del Milan femminile Dominka Conc ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera ha parlato dell’emozione di giocare a San Siro, seppur vuoto, contro la Juventus e della crescita della Serie A: “Giocare a San Siro è stata un’esperienza che non tutti possono vivere, anche se si è giocato a porte chiuse e sarebbe stato meglio se ci fossero stati gli spettatori. Ma aver giocato su quel terreno è stato un orgoglio. - continua Conc – Il campionato italiano è molto più fisico di quanto mi aspettassi, ma è anche molto tecnico. Sta crescendo anno dopo anno e vedo già dei cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, penso che presto raggiungerà il livello dei grandi campionati europei e l’ingresso dei club maschili come Milan, Inter, Roma e Juventus stano aiutando. Protocollo sanitario? All’inizio era strano, ma ora è la normalità, siamo molto fortunate di poterci allenare e giocare e quindi per me non è un problema fare i tamponi e seguire le regole. Siamo protette e controllate e questo è ottimo perché ci permette di fare quello che vogliamo”.