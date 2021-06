Milan femminile, in arrivo una nuova attaccante: è Stine Larsen dell’Aston Villa

Il Milan femminile continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione quando sarà impegnato anche in Women’s Champions League. Secondo quanto riferito da Donnenelpallone.com la società rossonera sarebbe a un passo dall’acquisto di un importante innesto in attacco: si tratta di Stine Larsen, attaccante classe ‘96, attualmente in forza all’Aston Villa e regolarmente nel giro della nazionale danese. Un acquisto che porterà esperienza e qualità nel reparto offensivo dove manca una vera alternativa al duo Giacinti-Dowie.