ufficiale Hellas Verona Women, in prestito annuale dall'Inter arriva Vergani

Volto nuovo per la difesa dell'Hellas Verona Women, che si assicura in prestito annuale dall'Inter Bianca Vergani.

Ecco il comunicato:

"Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da FC Inter – a titolo temporaneo fino al termine della corrente stagione – il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Bianca Vergani.

Nata l'1 novembre 2002 a Milano, Vergani inizia la sua carriera calcistica a 9 anni nelle Giovanili del Precotto, squadra dell'hinterland milanese. A 12 il difensore si trasferisce al Fiammamonza, formazione femminile dove rimane per due stagioni.

Al termine di questa esperienza Vergani passa all'Inter dove gioca un anno nelle Allieve, per due stagioni con la formazione Primavera e per due anni con la Prima Squadra nerazzurra.

Per quanto riguarda la Nazionale, finora il difensore ha vestito la maglia delle selezioni Under 17, Under 19 e Under 23.

Hellas Verona Women rivolge a Bianca un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".