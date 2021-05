Olanda, la Federcalcio apre alle squadre miste uomini-donne. Progetto pilota nei dilettanti

La Federcalcio olandese (KNVB) ha aperto a squadre miste uomini-donne anche oltre i 18 anni nella categoria A maschile dei dilettanti. Si tratta di un progetto pilota per consentire alle calciatrici di militare nelle categorie inferiori giocando assieme ai colleghi uomini. Una decisione probabilmente presa sulla scia di Ellen Fokkema, la 19enne che nell’ultimo campionato ha giocato con la prima squadra maschile del VV Foarut. La KNVB è convinta che in futuro si possano formare squadre miste, cosa impedita finora dalle norme federali che prevedono che una ragazza possa giocare in una squadra maschile fino all’Under 19 e poi scegliere se andare in una squadra femminile o continuare nella categoria B assieme agli uomini.

“Finora il calcio misto era possibile solo nelle giovanili e non appena le ragazze raggiungevano l’età senior dovevano scegliere dove giocare. - ha spiegato il responsabile delle categorie dilettantistiche della Federcalcio Jan Dirk van der Zee - Sulla base di recenti ricerche però non vediamo più alcun motivo per continuare così e per questo scegliamo la strada dell’uguaglianza. Vogliamo che le ragazze e le donne trovino un posto adatto nel panorama calcistico in base alle loro qualità e alle loro ambizioni”.