Genoa, l'infortunio è ormai alle spalle: Alison Rigaglia torna ad allenarsi con il gruppo

Sta per iniziare il campionato di Serie A con la maglia del Genoa per Alison Rigaglia. L'attaccante rossoblù è tornata ad allenarsi con il gruppo di De La Fuente nella giornata di oggi. La calciatrice infatti era ai box da inizio stagione per un infortunio al crociato a cui ha fatto seguito naturalmente l'operazione e la degenza. Adesso la luce si inizia ad intravedere in fondo al tunnel e oggi la calciatrice è tornata a saggiare il terreno di gioco.

Il messaggio del Genoa

E il Genoa accoglie la giocatrice con un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del club in cui viene dato l'annuncio. La foto di Rigaglia in primo piano mentre conduce il pallone sul terreno di gioco del "Gambino" di Arenzano e a fianco la didascalia: "E' tornata". Un piacevole rientro per la punta dopo un lungo percorso di riabilitazione.

Il calendario delle rossoblù

Una pedina in più per le ragazze di De La Fuente che stanno preparando la sfida in programma alla ripresa del campionato, prevista per sabato 13 marzo alle ore 12.30, sul campo del Parma. Servono punti importanti per cercare di risalire la china e conquistare una salvezza che per il momento dista tre lunghezze e rappresentata proprio dalle gialloblù emiliane.