Serie A femminile, Dowie lancia il Milan all'assalto della Juve. Hellas Verona battuto di misura

Basta una rete di Natasha Dowie a metà primo tempo al Milan femminile per battere l’Hellas Verona in trasferta e agganciare momentaneamente la Juventus a quota 30 in testa alla Serie A. Per le venete il girone d’andata si chiude con una sconfitta che le lascia a quota 10 in classifica con un rassicurante +7 sul penultimo posto.

Il programma dell’11^ giornata

Sabato 16 gennaio

Hellas Verona-Milan0-1 (23° Dowie)

Pink Bari-Florentia San Gimignano ore 14:30 (diretta su TIMVISION)

Sassuolo-Empoli ore 14:30 (diretta su TIMVISION)

Domenica 17 gennaio

Inter-Juventus ore 12:30 (diretta su TIMVISION e Sky Sport)

Roma-Napoli ore 14:30 (diretta su TIMVISION)

Fiorentina-San Marino Academy ore 14:30 (diretta su TIMVISION)

Classifica: Juventus 30, Milan* 30, Sassuolo 22, Empoli 17, Inter 14, Fiorentina 14, Roma 13, Florentia San Gimignano 13, Hellas Verona* 10, San Marino Academy 8,Pink Bari 3, Napoli 1