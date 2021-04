Serie A femminile, Sassuolo-Juve è il big match. In coda occhio a San Marino-Hellas

Forse non sarà una giornata decisiva, ma quella in programma nel fine settimana potrebbe riaprire il campionato. In altro perché il Milan potrebbe approfittare della super sfida fra la Juventus prima e il Sassuolo terzo, in coda perché andrà in scena lo scontro diretto fra l’Hellas Verona e il San Marino Academy con il Napoli impegnato nella difficile trasferta d Milano. Ma andiamo con ordine.

La sfida più interessante è ovviamente quella fra l’imbattuta (e imbattibile?) squadra bianconera e la rivelazione della stagione. Le ragazze di Guarino vogliono mettere la parola fine nella corsa al quarto titolo di fila, mentre quelle di Piovani sperano ancora di poter riaprire la corsa al secondo posto occupato dal Milan e che dista cinque punti. Una gara fra due squadre in salute, che giocano un calcio propositivo e hanno dato spesso spettacolo nel corso di questa stagione, una gara che sulla carta è molto equilibrata anche se la Juve parte coi favori del pronostico. In contemporanea il Milan scenderà in campo contro il Napoli, una sfida sulla carta impari, ma da non prendere sotto gamba. La squadra partenopea infatti è in salute, ha appena agganciato il San Marino Academy a quota nove e vuole continuare nella scalata verso una salvezza che sembrava molto difficile solo a inizio anno.

Alle spalle del terzetto di testa andranno in scena altri due scontri diretti importanti per delineare la classifica finale. Fiorentina-Roma sarà soprattutto la sfida di Elena Linari che torna da avversaria nella sua città e contro la sua squadra del cuore. In campo però ci sarà poco spazio ai sentimentalismi perché le giallorosse vogliono mantenere il quarto posto, mentre le viola hanno l’obbligo di chiudere al meglio una stagione in cui hanno reso meno di quanto ci si attendeva. L’altra sfida è invece tutta toscana e vedrà di fronte l’Empoli e la Florentina San Gimignano club che vogliono onorare fino in fondo un campionato giocato su altri livelli e che ha regalato soddisfazioni alle rispettive tifoserie e provare a superare la Fiorentina per essere la miglior squadra toscana del campionato.

In coda, detto del Napoli, la sfida più interessante sarà lo scontro diretto fra Hellas e San Marino: le venete hanno un margine importante sul penultimo posto, +7, e con una vittoria potrebbero chiudere definitivamente il discorso salvezza, mentre le Titane hanno voglia e bisogno di far punti per inseguire un altro anno in massima serie. In più si giocherà al San Marino Stadium, la casa della nazionale del principato, un motivo in più per le padrone di casa per ben figurare. Chiude il programma la sfida fra un Inter che ha più poco da chiedere al campionato e una Pink Bari che vuole interrompere l’infinita striscia negativa e magari provare a riaprire il discorso salvezza anche se non sarà affatto facile.

Serie A femminile, 18^ giornata

Sabato 17/04

Pink Bari-Inter 12:30 (TIMVISION)

Fiorentina-Roma 12:39 (TIMVISION E SKY)

Empoli-Florentia San Gimignano 15:00 (TIMVISION)

Domenica 18/04

Sassuolo-Juventus 12:30 (TIMVISION E SKY)

Milan-Napoli 12:30 (TIMVISION)

San Marino Academy-Hellas Verona 15:00 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 51, Milan 45, Sassuolo 40, Roma 31, Fiorentina 26, Empoli 24, Florentia San Gimignano* 22, Inter 18, Hellas Verona 16, Napoli 9, San Marino Academy 9, Pink Bari 3

* un punto di penalizzazione

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 20, Giacinti (Milan) 16, Sabatino (Fiorentina) 12, Dowie (Milan) 10, Dubcova (Sassuolo) 9, Pirone (Sassuolo) 9, Bugeja (Sassuolo) 8, Lazaro (Roma) 8, Serturini (Roma) 8, Polli (Empoli) 7, Hurtig (Juventus) 7, Marinelli (Inter) 7, Barbieri (San Marino Academy) 7