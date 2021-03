tmw radio Empoli Ladies, Bellucci: "Vogliamo diventare regine della Toscana in Serie A"

Melissa Bellucci, centrocampista dell'Empoli Ladies in prestito dalla Juventus, ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "La vittoria contro il Bari ci ha fatto ritrovare quella fiducia che avevamo un po' perso nelle gare contro la Juventus. Siamo veramente contente comunque delle prestazioni fatte contro di loro, anche se per la mentalità che hanno riescono sempre a vincere le partite".

Di recente avete sfidato pure la Roma.

"Nel girone di ritorno sono ripartite alla grande, la gara di domani contro la Juventus in Coppa Italia sarà sicuramente bellissima da guardare".

C'è un nuovo crack tra le sue giovani compagne azzurre?

"Di sicuro tra quelle con cui ho legato maggiormente dico Marta Morreale, che ho ritrovato quest'anno all'Empoli. Ci siamo conosciute a uno stage in U15, e poi abbiamo fatto insieme alcune categorie delle selezioni giovanili. Per me è uno dei profili più importanti in Italia".

C'è gap tra Italia e altri movimenti europei?

"Ancora sì, ma negli anni questo dislivello è diminuito molto. Quando abbiamo sfidato le nazionali giovanili degli USA si vedeva che andavano a un altro passo, noi fisicamente non le tenevamo".

A cosa puntate da qui a fine stagione?

"Inizialmente l'obiettivo era la salvezza, ma per come abbiamo chiuso il girone d'andata... Ora ne abbiamo due: il primo è di fare un ritorno come, se non meglio dell'andata; il secondo è invece di diventare regine della Toscana in classifica".

Il titolo è già stato deciso?

"Credo che anche quest'anno vincerà la Juventus, è ancora un gradino sopra tutte".

Potete fare risultato col Milan?

"Assolutamente sì, l'obiettivo è quello".

Ascolta l'intervista integrale nel podcast di seguito!