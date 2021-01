ufficiale Atletico Madrid, ecco Tatiana Bonetti. Contratto fino al 2023

vedi letture

L'Atletico Madrid Femenino ha annunciato sul proprio sito l'arrivo dalla Fiorentina di Tatiana Bonetti. L'attaccante classe '91 ha firmato un contratto fino al 2023 con il club iberico dove ritroverà come compagna Alia Guagni con cui ha condiviso gli ultimi anni in viola. “Essere qui e firmare per un club così importante è molto emozionante, mi sento fortunata ad avere questa opportunità. - sono le prime parole di Bonetti al sito del club – Da giocatrice ritengo di essere molto ambiziosa, mi piace praticare questo sport divertendomi con la palla fra i piedi e divertendo chi ci segue. Mando un saluto a tutte le persone che ci seguono e spero di vedervi al più presto allo stadio a tifare per noi”.