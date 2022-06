Continuano i rinnovi in casa Juventus Women. Nella giornata di oggi il club bianconero ha annunciato che la centrocampista anglo-francese Zamanian ha firmato un biennale proseguendo l'avventura iniziata nel gennaio del 2020. questa la Nota:

"Ancora insieme. Due semplici parole che hanno un valore molto importante. È ufficiale il rinnovo di Annahita Zamanian che sarà bianconera fino al 2024.

Continua, dunque, l’avventura della numero 19 che giocherà la sua quarta stagione con la maglia delle Juventus Women.

Un’avventura, iniziata nel gennaio del 2020, che l’ha vista scendere in campo 64 volte, tra tutte le competizioni, segnare 8 gol, ma soprattutto alzare al cielo tre Scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.

Hitu è una giocatrice dotata tecnicamente. Soltanto in questa stagione, così lunga ed estenuante, sono state 34 le sue apparizioni e la sua duttilità si è rivelata un importante valore aggiunto. Sempre a disposizione della squadra, dal suo arrivo ha saputo ritagliarsi il suo spazio fino a diventare un importante tassello dello scacchiere bianconero.

E tutti noi siamo felici di poter contare ancora su di lei con l’augurio di continuare a vincere e a esultare insieme".

Together for another two years! 🤩

Congrats Hito! 👏 Here's to more memories! ✨

