Ora è ufficiale: la Juve e Rita Guarino si separano. Lo riporta il club bianconero in un comunicato ufficiale: "Il contratto che lega Rita Guarino alla Juventus sarà risolto il prossimo 30.06. In bocca al lupo per il tuo futuro e ancora grazie, coach!".



🇬🇧 Official | @ritaguari’s Juventus contract will be terminated on 30.06.21. Good luck for the future and thanks again, coach!

🇮🇹 Ufficiale | Il contratto che lega @ritaguari alla Juventus sarà risolto il prossimo 30.06. In bocca al lupo per il tuo futuro e ancora grazie, coach! pic.twitter.com/E2nxtTg3pU

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) June 17, 2021