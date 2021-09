ufficiale Napoli femminile, completato il tesseramento dell'argentina Jaimes

Il Napoli femminile ha annunciato sui propri canali ufficiali il completamento del tesseramento dell'attaccante argentina Soledad Jaimes che già si stava allenando con le ragazze allenate da Pistolesi da qualche settimana. Questa la nota del club:

"Soledad Jaimes è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Con l’arrivo del transfert si è dunque completato l’iter per il tesseramento dell’argentina, nata a Nogoya il 20/1/1989. Soledad è un attaccante centrale ed arriva dal Santos. Nel club brasiliano, con il quale ha disputato l’ultimo match ufficiale poco più di un mese fa, ha messo a segno in totale 62 reti (di cui 39 nel Brasileirao - il campionato nazionale verdeoro vinto con il Santos nel 2017). Cresciuta nel Boca Juniors, si è affermata proprio in Brasile, prima nel Saõ Paolo e poi appunto nel Santos. Titolare della nazionale albiceleste (con l’Argentina ha infatti preso parte alle tre gare del Mondiale 2019), Soledad ha giocato in Europa con il Lione (5 presenze ed una rete nella stagione 2018/2019 in cui il Lione ha vinto sia il campionato francese che la Champions League) ed in Cina con il Tianjin e con il Dazhong. Per il Napoli Femminile si tratta di una operazione importante che chiude il mercato con lo sbarco in azzurro di una vera e propria stella del firmamento internazionale".