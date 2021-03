UWCL, l’andata dei quarti: Bayern e Barcellona forza tre. Chelsea e Lione di misura

Nella giornata di oggi sono andate in scena le gare valide per l’andata dei quarti di finale di Women’s Champions League con due squadre che hanno già prenotato un posto in semifinale. Si tratta di Barcellona Bayern Monaco che hanno vinto per 3-0 le rispettive gare. Le catalane, sul terreno del Brianteo di Monza, hanno avuto vita facile contro quel Manchester City che aveva eliminato nel turno precedente la Fiorentina: al 35° Oshoala apre le marcature, a inizio ripresa un rigore di Mariona porta la gara sul 2-0 con Hermoso che nel finale cala il tris. Le bavaresi invece chiudono il match contro le svedesi del Rosengard in meno di mezz’ora grazie alle reti di Dallmann e Buhl, con Beerensteyn che al 65° fissa il punteggio sul 3-0 finale.

Più combattute invece le altre due sfide. Il Chelsea trascinato dalle stelle Sam Kerr e Pernille Harder, ex della sfida, hanno infatti battuto il Wolfsburg che però tiene aperta la qualificazione grazie al rigore realizzato da Jensen. Vittoria di misura anche per le campionesse in carica del Lione che fanno proprio il derby francese contro il PSG grazie a un rigore nel finale di Wendie Renard. Le gare di ritorno si giocheranno fra una settimana.

Quarti di finale:

Barcellona-Manchester City 3-0 (35° Oshoala, 53° rig. Mariona, 86° Hermoso)

Chelsea-Wolfsburg 2-1 (55° Kerr, 66° Harder; 70° rig. Jensen)

Paris Saint-Germain-Lione 0-1 (86° rig. Renard)

Bayern Monaco-Rosengard 3-0 (9° Dallmann, 28° Buhl, 65° Beerensteyn)

Semifinale (24/25 aprile e 1/2 maggio)

1: Paris/Sparta/Lyon - Barcellona/Manchester City

2: Bayern/Rosengård - Chelsea/Wolfsburg

Finale (16 maggio: Gamla Ullevi, Goteborg)

Vincente Semifinale 2 - Vincente Semifinale 1