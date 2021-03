UWCL, le formazioni ufficiali di Manchester City-Fiorentina: c'è Baldi al fianco di Sabatino

Alle 17:45 prenderà il via la sfida dell'andata degli ottavi di finale di Women's Champions League fra Manchester City e Fiorentina. Le padrone di casa si affidano a White in attacco affiancata da Kelly con Stanway in mediana. In difesa Bronze sulla corsia destra è la calciatrice da tenere sott'occhio essendo una delle migliori interpreti del ruolo al mondo. Solo panchina per la stella statunitense Lavelle. La Fiorentina risponde con un 3-5-2 che vede Adami in difesa con Zanoli e Thogersen avanzate a centrocampo. In avanti è la giovane Baldi ad affiancare Sabatino. Queste le formazioni ufficiali:

Manchester City (4-4-2): Roebuck; Bronze, Dahlkemper, Houghton, Greenwood; Weir, Stanway, Coombs, Hemp; Kelly, White. Allenatore Gareth Taylor

Fiorentina (3-5-2): Schroffenegger; Cordia, Adami, Quinn; Thogersen, Vigilucci, Neto, Middag, Zanoli; Sabatino, Baldi. Allenatore Antonio Cincotta