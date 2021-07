Inter in pressing su Bellerin e al lavoro per il rinnovo di Lautaro. Per il futuro c’è Raspadori. Il Milan su Bakayoko. Napoli, Emerson Palmieri prima scelta

Con Hakimi al Paris Saint Germain, l’Inter è pronta ad andare all’assalto del suo sostituto. Marotta e Ausilio sono alla ricerca del giocatore giusto ma le idee sono già chiare. Dopo aver sondato il terreno per alcuni profili, la prima scelta è diventata Hector Bellerin, di proprietà dell’Arsenal. Una soluzione molto gradita anche da Simone Inzaghi. Il club nerazzurro non vorrebbe fare un investimento a titolo definitivo e l’idea sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto. Per ora da parte della società inglese non ci sono stati particolari segnali di apertura ma il mercato è appena cominciata e il tempo per trovare un accordo non manca. Ci sono però anche altre opzioni che l’Inter sta valutando. Resiste sempre l’ipotesi Zappacosta, di proprietà del Chelsea, reduce da una buona stagione al Genoa. Attenzione anche a Lazzari e Molina, ma la strada è in salita visto che Lazio e Udinese puntano a monetizzare al massimo una loro eventuale cessione. Intanto si continua a trattare per il rinnovo di Lautaro Martinez, che non si muoverà. L’Inter è convinta di sistemare in tempi relativamente brevi la questione, allungando di almeno un paio d’anni il contratto in scadenza nel giugno 2023. Rimanendo all’attacco piace molto anche Raspadori ma oggi è complicato pensare che ci possano essere margini per una trattativa considerata la valutazione molto alta del Sassuolo. Il Milan sta lavorando su più fronti. Dopo aver trovato l’intesa con il Real Madrid per Brahim Diaz con la formula del

prestito con diritto di riscatto a 22 milioni di euro e controriscatto a 27, il club rossonero vuole rafforzare il centrocampo. Anche perché tra l’altro con ogni probabilità verrà ceduto Hauge, che con Pioli ha trovato poco spazio. Di fronte ad un’offerta concreta potrebbe anche partire Pobega, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito a Spezia. L’Atalanta è pronta a farsi avanti. E quindi ecco che, oltre al sostituto di Calhanoglou, potrebbe arrivare un altro giocatore. È così tornata forte l’ipotesi di un ritorno di Bakayoko. Infine il Napoli. Spalletti è molto soddisfatto della rosa a sua disposizione ma è chiaro che a sinistra serve un innesto. Qui il preferito è Emerson Palmieri. Al momento non ci sono stati passi in avanti ma il club azzurro confida che con il passare del tempo la posizione del Chelsea possa diventare meno rigida. L’obiettivo è provare a raggiungere un’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli infine punta deciso a rinnovare il contratto di Meret. Le parti stanno trattando.