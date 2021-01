Milik si all’Atletico ma il Napoli vuole 15 milioni. Milan per il centrocampo riflettori su Soumaré del Lille e Thuram del Nizza. Inter, la strategia per arrivare al Papu. Fiorentina e Torino su Torreira

vedi letture

Il Napoli ha già fissato le linee guida del mercato. A oggi la rosa è completa e non ci sono in ponte nuovi inserimenti. Le uniche partenze saranno nel caso quelle di Milik e di Llorente. Per l’attaccante polacco al momento non sono arrivate offerte concrete. Solo l’Atletico Madrid, dopo la rescissione con Diego Costa, è pronto a muoversi con decisione. La soluzione ovviamente sarebbe molto gradita a Milik ma c’è distanza sulla valutazione. Il Napoli chiede non meno di 15 milioni con qualche bonus, il club spagnolo non ha intenzione di avvicinarsi a questa cifra. L’affare è fermo in attesa di novità. Attenzione anche al Marsiglia. La pista estera rimane quella più probabile, in Italia nessuno si è fatto avanti. Sul fronte Llorente l’idea del Napoli è quella di aspettare i rientri di Mertens e Osimhen prima di dare il via libera alla sua cessione. La Samp, che si era interessata già nel mercato estivo, è alla finestra. Anche la Juventus potrebbe più avanti fare un tentativo. Da non sottovalutare neanche l’Athletic. È da qui che Llorente ha spiccato il volo e quindi è un’opzione da tenere presente. Il Milan, come detto, sta lavorando forte per chiudere l’affare Simakan. L’alternativa resta Kabak dello Schalke 04 ma i rossoneri sono vigili su eventuali occasioni che si potrebbero presentare. E per questo si guarda anche in altri reparti. La Ligue 1 è un campionato che viene osservato con grande attenzione. Il Milan sta seguendo infatti da tempo Soumaré del Lille (potrebbe magari spuntare un prestito last minute a fine mese) ma nel mirino c’è anche Khéphren Thuram, 19enne del Nizza. Per il ruolo di vice Ibra ancora non ci sono grandi novità. Da non escludere definitivamente Origi, in uscita dal Liverpool. Ancora tutto da decifrare invece il futuro del Papu Gomez. La posizione dell’Atalanta è chiara. L’attaccante argentino è in partenza ma la richiesta oggi è di 10 milioni di euro e su queste basi in Italia è difficile che qualcuno si possa avvicinare. L’unica possibilità è mettere in piedi una trattativa con una contropartita. L’Inter è quella che ci sta pensando più concretamente e sta cercando la via giusta per far decollare l’operazione. Da tenere in considerazione anche Gervinho. Decisamente più complicato Giroud, che il Chelsea non vuole cedere. Infine Torreira. Il centrocampista uruguaiano non ha trovato grande spazio all’Atletico Madrid e ora è pronto per un’altra avventura. Come in estate, Fiorentina e Torino sono in pole position.