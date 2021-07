15 anni fa il 2-0 alla Germania. Del Piero: "4 luglio 2006 indimenticabile. Ora forza azzurri"

Quindici anni fa, una partita che difficilmente noi italiani dimenticheremo mai. Il 2-0 a Dortmund sulla Germania, firmato Fabio Grosso e Alessandro Del Piero. Con buone probabilità, la miglior partita giocata dagli azzurri nel vittorioso mondiale del 2006. Proprio Del Piero, via Instagram, ricorda così quel giorno: “4 luglio 2006 - Una notte magica e indimenticabile. Gol, vittoria contro la Germania e valigie pronte per andare a Berlino. Ieri come oggi forza azzurri andiamo a Wembley e conquistiamo la finale”.