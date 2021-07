Aldo Cazzullo: “Italia-Spagna, il derby infinito tra due popoli fratelli per finta”

“Italia-Spagna, il derby infinito tra due popoli fratelli per finta”. Sulle pagine del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo commenta così la semifinale di questa sera: “Stasera sarà battaglia; e non solo sportiva. Perché la fratellanza tra italiani e spagnoli è uno dei grandi equivoci della storia. Nella realtà, i due popoli si sono combattuti e detestati per secoli. […] L’equivoco nasce forse dalla percezione distorta che l’Italia ha della Spagna, e viceversa. Se gli spagnoli pensano l’Italia come un’immensa Napoli, con il sole la pizza il mandolino gli spaghetti, noi pensiamo la Spagna come una grande Andalusia, i tori le corride le spiagge il gazpacho. La Spagna verde, atlantica, zitta, diffidente, ci è estranea; sono posti dove non si va in vacanza e che non si vedono in tv. […] Oggi — secondo le statistiche — gli spagnoli sono il popolo più ottimista d’Europa, o comunque il più allegro, e noi il più pessimista. La loro cultura calcistica è all’insegna del possesso palla, la nostra è molto più prudente, almeno fino all’arrivo di Mancini. Stasera ce la giochiamo, tra atleti e tra popoli che si conoscono e si stimano; ma che restano diversi”.