Altobelli: "Gunes e Makkelie non erano in forma. Sono stati i due peggiori stasera"

vedi letture

Alessandro Altobelli, ex attaccante azzurro e campione del Mondo del 1982, ospite negli studi Rai ha spiegato quali sono stati i due peggiori in campo questa sera nella prima gara dell'Europeo: “L'allenatore dei turchi non ha saputo mettere la squadra in campo contro l'Italia, hanno sofferto molto sulle corsie laterali e non è riuscito a trovare i correttivi. L'arbitro nel primo tempo ha sbagliato diverse occasioni, c'erano almeno due rigori e ha rischiato di compromettere la partita dell'Italia. Nessuno dei due era in forma questa sera”.