Austria, Alaba fa mea culpa: "Mi assumo la responsabilità del rigore"

L'Austria perde 2-0 contro l'Olanda e sarà costretta a giocarsi la qualificazione all'ultima partita contro l'Ucraina. A spianare la strada alla vittoria Orange è stato un errore di David Alaba, capitano dell'Austria che, dopo l'errore che ha portato all'atterramento di Dumfries in area, non si nasconde: "Mi assumo la responsabilità del rigore, fa davvero male ma sono orgoglioso della squadra, abbiamo mostrato coraggio anche se non abbiamo giocato come avremmo voluto", le sue parole riportate dal sito ufficiale UEFA.