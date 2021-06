Austria, Foda: "Arnautovic ha le qualità per decidere la partita, ma non dipende solo da lui"

L'Austria è pronta a giocarsi domani a Bucarest le proprie chance di qualificarsi agli ottavi di Euro 2020. Alla vigilia del match contro l'Ucraina, il commissario tecnico Franco Foda si è così espresso in conferenza stampa: "Non sappiamo se quattro punti saranno sufficienti per strappare il pass. L'importante sarà approcciare la partita dal primo minuto con la voglia di vincere. Poi vedremo cosa accadrà nel corso dei novanta minuti". Il c.t. si è poi soffermato su Marko Arnautovic, una delle stelle della spedizione austriaca in questo Europeo: "Ha le qualità per decidere la partita, ma dipende anche dagli altri giocatori. Non puoi vincere con un solo calciatore, ma è senza dubbio importante per noi".