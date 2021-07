Bonucci: "Con gli inglesi sarà giovani contro vecchietti. E Kane è tra i migliori al mondo"

A due giorni dalla finale di Euro 2020, parla dal Media Centre di Coverciano il centrale della Juventus e dell'Italia, Leonardo Bonucci. Tra i temi trattati anche il valore di Harry Kane. "Non lo scopro ora, è tra i migliori al mondo. In queste tre gare abbiamo avuto la fortuna di aver incontrato alcuni dei più importanti al mondo. E' uno stimolo per non concedere nulla alla fine della partita".

Sull'attacco dell'Inghilterra "Giovani contro vecchietti... Hanno attaccanti fortissimi, servirà una grande attenzione verso di loro, della difesa e di tutta la squadra. Sappiamo le difficoltà che possono darci e dovremo stare attenti alla loro velocità".