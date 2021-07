Capello anticipa Italia-Spagna ed esalta Pedri: "Come Messi, mai visto un 18enne così"

Fabio Capello ha parlato al quotidiano spagnolo La Vanguardia soffermandosi sulla sfida di domani fra Italia e Spagna: "L'Italia è una squadra che sta proponendo un calcio veloce, di buona qualità. Tutti corrono, tutti si aiutano e c'è una buona base tattica. E poi col pallone fra i piedi sanno cosa fare. Peccato per l'infortunio di Spinazzola, poteva far male alla difesa della Spagna. E' dell'Italia il calcio migliore? Dico di sì, è stata la Nazionale con più continuità. Il lavoro di Mancini? E' un allenatore che capisce il calcio. Ha scelto giocatori giovani e ha dato un'impronta precisa al nostro calcio, una mentalità diversa per giocare un calcio diverso. Non esiste un'altra Italia simile a questa. La semifinale con la Spagna? Sarà difficilissimo per entrambe. La Spagna gioca con tanti tocchi lenti, con poco ritmo ma tantissima qualità. E questo può essere pericoloso per l'Italia. Pedri il talento più luccicante della Spagna? Mi piace, non ho mai visto un giocatore di 18 anni con tanta personalità e tanta qualità. Ha una fiducia impressionane, poi lavora, corre, difende, attacca. E' incredibile. La prima volta che vidi Messi dal vivo dissi che sarebbe diventato un fenomeno. E Pedri, come centrocampista, può diventare uno dei migliori al mondo".