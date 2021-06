Capitan Wijnaldum incoraggia Depay: "Il vero Memphis è questo, quando rischia la giocata"

vedi letture

Con la doppietta rifilata ieri alla Macedonia del Nord, Georginio Wijnaldum si conferma sempre più leader dell'Olanda di Frank de Boer. Il neo-giocatore del PSG, in conferenza stampa, si è soffermato sulla prestazione di un altro giocatore fondamentale per gli Oranje: "Depay sta giocando alla grande. C'erano state alcune partite in cui aveva un po' faticato, ma questo è il vero Memphis, quello che rischia la giocata dimostrando tutto il suo valore. Noi dobbiamo metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. La fantasia è il suo punto forte, prova sempre a fare del suo meglio. Le giornate storte capitano per tutti, ma lui rimarrà sempre un giocatore importante per noi".