Carragher avvisa l'Inghilterra: "Meglio la Spagna, ma Italia impressionante contro il Belgio"

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e della nazionale inglese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk per analizzare il match tra Italia e Inghilterra che andrà in scena domani a Wembley: "La prestazione dell'Italia contro la Spagna può incoraggiare l'Inghilterra, ma non bisogna essere ingenui e guardare soltanto quella partita. Se si prende in considerazione il match contro il Belgio abbiamo visto una squadra impressionante. La Spagna ha fatto una grande prestazione, senza dubbio, ma ho sempre pensato che l'Italia avrebbe vinto".