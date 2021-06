Corvino su Seferovic: "Lo portai a Firenze: gare come contro la Francia sono nelle sue corde"

Tra i tanti talenti scoperti dall'attuale Ds del Lecce Pantaleo Corvino c'è anche lo svizzero Haris Seferovic, attaccante del Benfica e della Svizzera, che sta trascinando a Euro2020.

Fondamentale la doppietta siglata alla Francia, nella gara che ha permesso agli elvetici di staccare il pass per i quarti di finale.

Del classe '92, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato proprio Corvino: "Non mi stupisce per niente vedergli giocare partite come quella dell’altra sera contro la Francia. A Firenze lo portai giovanissimo, aveva 18 anni. Fu ceduto quando io ero già andato via. In Italia a parole sono tutti buoni, tutti si lamentano per il poco spazio e il poco tempo che viene dato ai giovani. Poi la politica verde la fai davvero e ti contestano, ti dicono che non hai portato i nomi...".