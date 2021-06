Croazia, Modric: "Amaro in bocca per il pareggio, siamo stati molto disorganizzati"

Luka Modric, capitano della Croazia, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo il deludente pareggio per 1-1 ottenuto contro la Repubblica Ceca: "Dopo questa partita c'è l'amaro in bocca, perché non abbiamo vinto. Siamo entrati in partita molto disorganizzati, ma poi abbiamo fatto meglio nella ripresa. Abbiamo segnato quel gol e avremmo potuto segnare anche di più, ma purtroppo non abbiamo vinto. Adesso dobbiamo battere la Scozia per passare il turno".