Da eroe di Russia 2018 a flop di Euro 2020: Mbappé chiude con zero reti e il rigore decisivo fallito

Finisce con zero reti l'Europeo di Kylian Mbappé, grande stella del torneo che chiude nel peggiore dei modi possibile, fallendo il rigore decisivo contro la Svizzera. L'attaccante nel corso dell'ottavo di finale ha tirato verso la porta sei volte, senza mai riuscire a inquadrarla. Record per Euro 2020. Un deciso passo indietro per il 22enne, che solo tre anni fa era la stella di Russia 2018, dove contribuì alla vittoria del Mondiale segnando 4 reti, una delle quali in finale. E che gli ottavi li decideva con una doppietta all'Argentina.