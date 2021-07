Damsgaard illude, Kjaer sbaglia porta: Inghilterra-Danimarca 1-1 nella bolgia di Wembley al 45'

Dalla zolla di Christian Eriksen, Mikkel Damsgaard illude la Danimarca e gela Wembley, poi ci pensa lo sfortunato Simon Kjaer a riempire la rete sbagliata. Inghilterra-Danimarca, al 45’, è sul risultato di 1-1. Ad aprire le danze è il talento della Sampdoria, con una perla su punizione non raggiunta da Pickford. Incassato il gol alla mezz’ora, i Tre Leoni si svegliano, soprattutto in persona di Harry Kane. Il centravanti del Tottenham dapprima manda Sterling in rete: bravo Schmeichel a dire no. Pochi minuti dopo, ancora Kane imbuca per Saka: cross verso il numero 10, sul pallone arriva Kjaer. Più sfortuna che altro, la rete è anche bella e tutta merito della manovra inglese. Brava, a sua volta, la nazionale allenata da Southgate dopo il potenziale sbandamento seguito al vantaggio degli ospiti. Del resto, i padroni di casa avevano iniziato meglio la partita: attenzione, però, alla difesa. Prima di segnare, Damsgaard ci era andato vicino in un paio di occasioni, una altrettanto bella con un gran tiro alla Del Piero. C’è partita a Wembley, bella e combattuta in una bolgia che carica gli inglesi ma mette addosso anche parecchia pressione al cospetto della Danish Dynamite.