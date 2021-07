Danimarca, Norgaard: "I 60mila di Wembley non ci intimidiranno. Proveremo a farli tacere"

Christian Norgaard, centrocampista della Danimarca, parla così alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l'Inghilterra nello scenario di Wembley che conterà 60mila persona: "Non è intimidatorio; è unico, è fantastico. Avremo un'esperienza incredibile, ma non siamo lì solo per quello. Vogliamo un risultato. Sarà un ambiente ostile, ma questo potrebbe anche motivarci. Avremo 60.000 persone contro di noi e faremo tutto il possibile per farli tacere", le parole dell'ex Fiorentina.