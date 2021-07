Danimarca, Schmeichel: "Partita dura. Abbiamo saputo lottare da grande squadra"

Kasper Schmeichel, portiere classe '86 del Leicester, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), durante la conferenza stampa svoltasti al termine dell'incontro Repubblica Ceca-Danimarca 1-2 valevole per la gara unica dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della fase finale di UEFA EURO 2020™, che ha regalato ai danesi l'accesso alle semifinali della manifestazione a distanza di 29 anni:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita dura - dichiara il calciatore danese -. Abbiamo affrontato una squadra aggressiva ed intensa, un po' come noi. Nel primo tempo, secondo me, abbiamo giocato piuttosto bene mentre nella ripresa, dopo aver preso il gol (Schick al 49', ndr), ci hanno messo sotto pressione. Le grandi squadre, però, sanno anche lottare e sgomitare, come abbiamo fatto noi, oltre a giocare bene".