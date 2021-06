De Vecchi su Locatelli: "Gli dissi che solo De Zerbi poteva migliorarlo. E non ho sbagliato"

“A Locatelli dissi che c’era un solo allenatore che lo poteva migliorare ed era De Zerbi. Mi pare di non aver sbagliato previsione”. Parla così l’ex centrocampista e allenatore delle giovanili rossonere Walter De Vecchi dalle colonne del Corriere dello Sport parlando dell’exploit di Manuel Locatelli con la maglia dell’Italia: “Non c’era bisogno di essere un genio per capire al volo le qualità e le virtù di Manuel. Ricordo che De Zerbi lo vide per la prima volta in un torneo estivo dove c’era anche il Barcellona e in quell’occasione gli segnalai Locatelli che avevo allenato nelle giovanili assieme ad altri due gioiellini come Cutrone e Zanellato. E da allora non lo ha più perso di vista tanto che voleva portarlo pure al Las Palmas. - continua De Vecchi – Appena arrivò al Sassuolo chiede il mio intervento per portare Manuel in neroverde. Voleva che spendessi una parola col ragazzo, che all’epoca era richiesto anche da Cagliari e Fiorentina. E così dissi a Locatelli che con De Zerbi poteva migliorare tantissimo”.