Di Natale crede nell'Italia: "Ho sempre visto gli azzurri come favoriti per vincere Euro 2020"

vedi letture

Antonio Di Natale crede nell'Italia, ora più che mai. L'ex attaccante della Nazionale, oltre che di Udinese ed Empoli tra le altre, ha raccontato ad As le sue impressioni sul nuovo corso azzurro del ct Mancini ed Euro 2020: "Italia favorita? L'ho sempre vista come favorita per il successo in questa competizione. Il lavoro di Mancini è ottimo, ha puntato molto sui giovani con una chiara identità tattica. Era convinto di poter vincere l’Europeo già prima della pandemia. Ci sono tante grandi squadre, ma nessuna con la perseveranza dell'Italia. Oltre al gioco, il gruppo che Roberto ha costruito è molto importante e credibile. Mi piace che tutti arrivino con spirito di squadra".

"Totò" ha anche fatto i nomi dei calciatori dal suo punto di vista più decisivi nella rosa azzurra: "Insigne e Verratti sono quelli che da anni sono a un livello enorme, ma ribadisco che, per me, la forza è nel collettivo, nel gruppo”, le sue dichiarazioni al noto quotidiano spagnolo.