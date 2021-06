esclusiva Ozcan: "Demiral e Soyuncu la miglior coppia dell'Europeo. Italia, attenta"

vedi letture

Ci siamo, oggi inizia Euro2020. Dopo un anno di attesa, oggi sarà il giorno della prima partita, con l’Italia che, allo stadio Olimpico, aprirà il torneo nella prima partita del Girone A contro la Turchia. La Nazionale di Senol Gunes arriva con tanto entusiasmo all’Europeo e con la consapevolezza di poter fare un buon cammino. Per conoscere meglio i primi avversari dell’Italia, TUTTOmercatoWEB ha parlato con l’inviato di Sabah.com, uno dei portali più importanti della Turchia, Mehmet Ozcan: “La Turchia è una squadra forte, non c'è dubbio. Abbiamo la miglior coppia di difensori centrali del torneo, con Merih Demiral, che conoscete bene in Italia, e con il difensore del Leicester Caglar Söyüncü. Ma contro l’Italia la nostra difesa dovrà avere un piano speciale: con Insigne ed Immobile il rischio sarà dietro l’angolo”.

Come arrivate a questo Europeo?

“Io con qualche difficoltà (ride, ndr). Sarò tra i fortunati che domani assisteranno dal vivo alla gara inaugurale del torneo allo Stadio Olimpico, ma le difficoltà burocratiche sono state parecchie. Purtroppo non potremo contare su molto pubblico (circa 3mila supporter turchi, ndr), ma siamo una squadra forte e siamo in un buon momento”.

Che avversario è l’Italia?

“L’alchimia che Mancini ha creato con la sua Nazionale è incredibile. È riuscito a trasformare una Nazionale fatta di tanti elementi in un gruppo collaborativo. Lo si nota da come gioca l’Italia: quando scende in campo i giocatori si divertono. Penso che l’Italia sia favorita, ma credo che avremo una chance. Dovremo ripetere le partite che abbiamo giocato contro Francia e Norvegia, in cui siamo riusciti a vincere. Dovremo difendere di squadra e giocare al modo giusto, solo così potremo farcela”.