Euro 2020 - Gli uomini mercato: Lazaro è tornato all’Inter. Sirene da Francoforte

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Valentino Lazaro - Doveva essere la soluzione dei problemi dell’Inter sulla fascia destra, così non è stato. Arrivato a Milano nel 2019 per poco più di 22 milioni di euro, è rimasto nerazzurro per soli sei mesi prima di iniziare a girare l’Europa. Newcastle e ‘Gladbach, in entrambi trovando spazio ma non la conferma del prestito. Lazaro sarà tra i giocatori che Inzaghi valuterà nel corso del ritiro estivo, complice il contratto ancora triennale che lo lega ai colori nerazzurri. Molto dipenderà dal responso del nuovo tecnico, ma anche della resa a Euro 2020: in nazionale contende il posto soprattutto a Lainer (o Laimer, quasi omonimo, se schierato come esterno offensivo), ma è un giocatore su cui il ct austriaco punta. Sul mercato, detto che saranno necessarie le valutazioni di cui sopra, ha mercato soprattutto in Bundesliga: piace all’Eintracht Francoforte, su tutti. Per i nerazzurri può anche essere un’importante pedina di scambio.

Nazionale - Austria

Anno di nascita - 1996

Ruolo - Esterno destro

Squadra di appartenenza - Inter

Scadenza contratto - 2024

Valore di mercato (Transfermarkt) - 10 milioni