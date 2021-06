Florenzi su Mbappé: "Forse è il più forte del Mondo. Si ferma male anche alla Play..."

Alessandro Florenzi, dal ritiro azzurro a Coverciano, ha parlato di Kylian Mbappé, possibile futuro avversario in Nazionale e compagno al PSG. Su Mbappé "Come si ferma? Si ferma di squadra. E' il più forte dell'Europeo, forse anche del Mondo. Mi ci sono allenato, qualche volta non l'ho fermato, a volte ci sono riuscito... Neanche alla Play è così facile fermarlo... Hanno il giocatore più forte del torneo, sì. L'ho visto tutto l'anno. Sono i favoriti, lo dice il Mondiale vinto, però voglio dire una cosa: vincere non è scontato e non è facile. Soprattutto in una competizione dove fanno la differenza i dettagli: può esserlo un calcio d'angolo o una giocata. Ci sono altre Nazionali forti che possono insidiarla ma ci siamo anche noi. Sarà dura, ci sono tante squadre pronte a darsi battaglia, speriamo di fare un buon Europeo".