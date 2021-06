Francia, la Germania ti porta bene: 6° risultato utile consecutivo in terra tedesca

vedi letture

La Germania, intesa come paese, porta decisamente bene alla Francia. Col successo di questa sera, infatti, la nazionale campione del mondo in carica è al sesto risultato utile consecutivo in terra tedesca. Prima di oggi, erano già arrivate 3 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 5 sfide. Nessun'altra Nazionale può vantare una striscia di imbattibilità del genere in casa della Germania.