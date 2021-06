Francia, Mbappé: "Contro la Germania la partita più complicata della fase a gironi"

E’ pronto per l'Europeo Kylian Mbappé. L’attaccante della Francia ha parlato ai taccuini della Bild: "La partita più difficile? Contro la Germania. Perché è la nostra prima partita. La Germania è composta da tanti giovani giocatori estremamente ambiziosi. Ci sono anche giocatori d’esperienza come Thomas Muller. La Germania ha una squadra straordinaria con un collettivo molto forte. E ovviamente hanno un ottimo portiere, il che non è senza importanza per me".