Galles, Robert Page: "Orgoglioso dei miei ragazzi, potevamo fare anche più gol"

Le parole del ct del Galles Page dopo il successo per 2-0 sulla Turchia.

Il commissario tecnico del Galles Robert Page ha parlato al termine del match contro la Turchia, che ha regalato ai britannici il momentaneo primo posto nel Gruppo A di Euro 2020 in attesa di Italia-Svizzera: "Non potrei essere più orgoglioso. Ho appena detto ai ragazzi che il numero di occasioni che abbiamo creato è incredibile. Siamo dispiaciuti di non aver segnato di più, ma i giocatori hanno il merito di aver vinto in questo modo".