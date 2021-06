Galles, Williams: "Vincere con la Turchia ci darebbe una grande possibilità di passare il turno"

vedi letture

Il difensore del Galles Neco Williams ha parlato alla vigilia della sfida contro la Turchia spiegando l’emozione di giocare questa competizione e della voglia di vincere per avanzare nel torneo: “Si tratta di una partita importante, vincere ci darebbe una grande possibilità di qualificarci al prossimo turno. La Turchia è una squadra di grande qualità e che ha ottimi giocatori, ma noi abbiamo la possibilità di vincere sfruttando l’unione e la chimica che si è formata nel gruppo. - continua il difensore – L’ultima volta che ho visto il Galles in un torneo come questo andavo ancora a scuola e ora sono qui a giocare. È un sogno che diventa realtà e se scenderò in campo darò il mille per cento”.