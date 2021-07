Gigi Riva: "A Immobile dico di tener duro, c'è ancora la finale per segnare"

L'ex attaccante Gigi Riva, nella sua intervista rilasciata a La Repubblica ha parlato di Ciro Immobile e delle sue prestazioni, spesso criticate: "Non è in discussione. Ha sempre dimostrato quello che sa fare. Gli dico di non perdersi d'animo e di tenere duro. Oltretutto ha una finale a disposizione. Magari per segnare un gol molto importante".