Gillet: "In questo momento Courtois è superiore a Donnarumma. Difficile trovare difetti"

L'ex portiere belga, Jean Francois Gillet ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani tra l'Italia e il Belgio valida per i quarti di finale di Euro 2020: "Donnarumma è un gran bel portiere, è giovane ma non ha ancora il palmares di Courtois, che ha vinto coppe e campionati, oltre a essere stato eletto miglior portiere del mondo. In questo momento il belga è superiore all'italiano. Gigio è già molto completo, è un portiere moderno e anche se è alto riesce ad andare velocemente a terra. C'è sempre da migliorare ma è difficile trovargli dei difetti".