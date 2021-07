Gravina: "Grazie al governo per l'organizzazione dell'Europeo. Evento della ripartenza"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato da Palazzo Chigi dove è stato ricevuto, insieme alla Nazionale italiana, dal premier Draghi: "Grazie a Draghi per averci ricevuto e grazie al Governo per l'organizzazione dell'Europeo, l'evento della ripartenza dopo mesi difficili dovuti dal Covid. Mancini e gli azzurri hanno vissuto e incarnato il senso di appartenenza, tramite il sacrificio. Il successo di un gruppo si fonda sulle individualità messe al servizio del collettivo. Questo messaggio fa bene all'Italia, anche in termini economici. L'impatto della grande vittoria è stimato nello 0,7% del PIL, questa è un'opportunità di crescita. La Nazionale racchiude in sé la migliore immagine del nostro Paese, è stato creato entusiasmo positivo".