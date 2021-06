Le pagelle di Calhanoglu: largo a sinistra non serve a niente. E' la delusione della serata

Ci si aspettava tanto da uno con la classe di Hakan Calhanoglu in una partita così difficile come la Turchia. Invece contro l'Italia il fantasista del Milan di fantasia ne ha poca e "sparisce nella ripresa", come scriviamo su TMW. Dal nostro 5 a quello del Corriere della Sera, per il quale è "la delusione della serata". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Annega dentro la marea azzurra". Per La Gazzetta dello Sport la prova del turco è da 4,5: "Anima disperata che, largo a sinistra, non copre, non imposta, non serve a niente".

I VOTI DI CALHANOGLU

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5