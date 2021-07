Le pagelle di Chiesa - L'uomo simbolo di Wembley è lui. Ancora una volta

vedi letture

Fra i migliori dell'Italia in questo Europeo, si è preso la scena a Wembley. Prima con l'Austria, poi con la Spagna e infine con l'Inghilterra. A Federico Chiesa ieri è mancato solo il gol, ma la sua prestazione è stata devastante. Voto 8 da La Gazzetta dello Sport: "Uno che gioca una finale così è grande. Meglio di Sterling. Due tiri super, attacchi continui, incontenibile. Maledetto infortunio". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "È l’uomo in più, l’unico a reggere in avvio l’urto di Wembley. Personalità, scatti, adrenalina. Categoria superiore. Dribbla Rice, si accentra e scarica il sinistro senza inquadrare lo specchio. Ci riprova dando l’illusione del gol. L’ennesimo tackle con Walker gli costa un infortunio alla caviglia". 8 in pagelle anche dal Corriere della Sera: "Più che altro una cattedrale, costruita a lungo da solo. Il ragazzo dell'Europa che porta in giro la fortuna, si arrendo solo per un guaio alla caviglia, ma l'uomo simbolo di Wembley è lui. Ancora una volta".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Repubblica: 8