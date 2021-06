Le pagelle di Demiral: autogol che sa di condanna nello stadio dove s'era rotto con la Juve

vedi letture

L'Olimpico non porta fortuna a Merih Demiral, che incespica in un altro autogol nella partita più importante della sua carriera. Il debutto europeo contro l'Italia è da 4,5 per noi di TMW, così come per il Corriere dello Sport: "Crolla come una statua d'argilla. [...] L'autogol del bianconero suona come una condanna". Addirittura da 4 per Tuttosport e La Gazzetta dello Sport: "E' affondato nello stesso stadio dove s'era rotto con la Juve".

I VOTI DI DEMIRAL

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4